Romadailynews.it - Cina: area espositiva di Airbus all’Airshow China di Zhuhai (1)

, 16 nov – (Xinhua) – Persone visitano l’dialla 15esimaInternational Aviation and Aerospace Exhibition a, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 12 novembre 2024. Una serie di prodotti innovativi di, tra cui il modello di aereo cargo di nuova generazione A350F, la cabina dell’aereo a fusoliera larga di nuova generazione A330neo e il modello di elicottero H175, e’ in mostra alla 15esimaInternational Aviation and Aerospace Exhibition, nota anche come Airshow, a. (Xin) Agenzia Xinhua