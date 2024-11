Anteprima24.it - Capua, calo degli introiti nei parcheggi comunali: “La ZTL ha rovinato le strade dello shopping”

Tempo di lettura: 3 minutiderivanti dai. Una diminuzione progressiva; sono quasi seimila euro in meno la differenzaincassi mensili se si prendono come riferimento i dati relativi a due mesi, quello di inizio del servizio, giugno 2023 e quello di settembre 2024. Ad affermarlo il consigliere comunale Massimo Antropoli che ha elaborato un grafico per dimostrare la flessioneincassi.“Anon viene più nessuno e la prova è anche nella diminuzione considerevoleincassi mensili derivanti dai. Se nel giugno 2023 si registravano 19069 € di incassi mensili, a dicembre del 2023, cioè nel mese in cui si dovrebbe fareper le festività natalizie, glierano già calati a 15855 €. Ad agosto 2024 gli incassi dei parcometri sono stati di 7294€, a fronte di 10411 € dell’agosto del 2023.