Basket Serie A | le gare dell' ottava giornata e dove vederle

Bologna, 16 novembre 2024 – Sarà l’anticipo in programma alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) alla Beta Ricambi Arena di Scafati a fare da apripista al programmadel campionato diA di: a fronteggiarsi saranno la Givova padrona di casa, chiamata a riscattare il pesante ko rimediato contro Treviso, e la Openjobmetis Varese, che invece si presenta ai nastri di partenzaa sfida galvanizzata dal successo interno contro Bologna e rinforzata dall’innesto di Alex Tyus, lungo statunitense classe 1988 con alle spalle una lunga carriera in Eurolega (che ha persino vinto nel 2014 con il Maccabi) e già visto in Italia, a Cantù. Ledi domenica Domani, domenica 17 novembre, laripartirà alle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) con la sfida tra la Pallacanestro Trieste, che nell’ultimo turno è stata fermata dalla capolista Dolomiti Energia Trentinto, e la matricola Trapani Shark, nel pieno di un momento decisamente positivo: i siciliani hanno infatti appena sconfitto Napoli raggranellando così la quarta vittoria in cinque partite.