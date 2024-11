Corrieretoscano.it - Bancomat fatto saltare nella notte: nell’esplosione danneggiata un’auto

PONTASSIEVE –una Compiobbi, frazione del comune di Fiesole, in provincia di Firenze.Ad essere colpito è stato l’istituto di credito di piazza Mazzini, poco prima delle 2.30 del mattino.I vigili del fuoco del comando di Firenze, giunti sul posto, hanno effettuato il controllo dei locali per la presenza di fumo e polveri, ed effettuato la messa in sicurezza degli infissi e della porta d’ingresso.In seguito all’esplosione è rimastaanchevettura che era parcheggiata in prossimità del. Sul posto per avviare le indagini sono arrivati i carabinieri.