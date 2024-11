Liberoquotidiano.it - Autonomia: Maiorino (M5S), 'parole Calderoli oltraggiose, noi mai zitti'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Incredibile quanto non finisca mai di stupire. Augurarsi che le opposizioni possano tacere per sempre è quanto di più antidemocratico possa uscire dalla bocca di un Ministro della Repubblica, un uomo dello Stato le cuidisonorano la carica che ricopre". Così in una nota la senatrice Alessandra, vice capogruppo M5S al Senato."Più passa il tempo e più gli esponenti di governo dimostrano il loro vero volto, fatto di autoritarismo e insofferenza verso qualunque pensiero diverso dal loro. Di una cosa può star certo: finché avremo voce non staremo maie buoni, soprattutto su una riforma così aberrante quale è l'differenziata che lui stesso ha concepito e che sta facendo acqua da tutte le parti”.