Atp Finals Torino 2024 Gaudenzi | Domani annunciamo sede dal 2026 contentissimi dell’Italia

Intervistato da Sky Sport, il presidente dell’ATP Andreaha parlato alla vigilia delle semifinali delle Nitto Atpin corso a. Il bilancio è già ora estremamente positivo: “All’inizio avevo un po’ di paura, nel 2020 abbiamo iniziato con il Covid. Ma siamodi, lo stadio è stupendo e c’è un’atmosfera fantastica. Stiamo cercando di far crescere il tennis a livello mondiale, qui in Italia ovviamente il boom è anche dovuto a Sinner.”Sul futuro del tennis e del torneoapre a novità importanti: “Secondo me le partite 3 su 5 sono più belle, l’ipotesi di allungare le finali dei 1000 sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi.annunceremo ladelledal?.è infatti sicura di ospitare anche la prossima edizione, che chiuderà il quinquennio all’ombra della Mole.