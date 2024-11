Agi.it - Atp Finals: a sorpresa Fritz in finale, Zverev ko. Attesa per Sinner-Ruud

AGI -alle Atpdi Torino, dove il favorito Alexander, n.2 del mondo e arrivato in semisenza perdere un set, viene sconfitto da Taylorin tre combattutissimi set conclusisi al tie break. E' l'americano, già sconfitto da Janniknel 'round robin', il primo finalista dell'edizione 2024 delle Atp. L'americano vince 6-3 3-6 7-6(3) al termine di una partita molto combattuta in cui il tedesco è stato messo spesso difficoltà dai tiri potenti dell'avversario. Nel terzo e decisivo set entrambi hanno annullato palle break - 3 consecutivee 5, di cui 2 consecutive,- fino ad arrivare al tie break quando il tedesco ha perso subito il punto del sevizio e poi ha ceduto per 7-3 uscendo di scena a. Sugli spalti gremiti anche diversi vip inquadrati dalle telecamere, tra cui Paolo Sorrentino e Thiago Motta (a cui un tifoso dagli spalti ha urlato: "Forza Juve!").