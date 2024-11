Gaeta.it - Arresti in metro: due borseggiatrici pendolari bloccate dai carabinieri a Milano

Facebook WhatsAppTwitter Nella lotta contro la microcriminalità, ihanno recentemente effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di due. Queste donne, originarie di Roma e residenti in un campo rom della città, sono state sorprese mentre commettevano furti nellapolitana di. L’operazione si inserisce in un ampio programma di sorveglianza e prevenzione avviato dalle autorità locali per garantire la sicurezza nei trasporti pubblici. Le indagini e l’arresto delledella Compagnia Roma Parioli, supportati dai militari dell’8° Reggimento Lazio e altre unità specializzate, hanno condotto controlli mirati nella zona di Nomentano, a Roma. Questi servizi si sono intensificati in risposta a specifiche richieste del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.