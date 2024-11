Gaeta.it - Arrestati due uomini per adescamento di un minorenne tramite internet: le indagini della polizia

Facebook WhatsAppTwitter Dueresidenti a Milano sono staticon l’accusa di aver indotto un ragazzo di 14 anni a compiere atti sessuali e a inviare video e immagini compromettenti. Le, condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno, hanno portato alla scoperta di un’attività dionline altamente preoccupante. Questo caso evidenzia la crescente minaccia degli abusi su minori attraverso le piattaforme digitali.L’: una rete di contatti insidiosiLa vicenda è iniziata quando il ragazzo, residente in provincia di Salerno, è stato contattato in rete. Da una serie di analisi sui dispositivi elettronici sequestrati è emerso un quadro inquietante: pressioni e richieste da parte dell’indagato, il quale ha tentato di organizzare incontri in presenza.