Amorim vuole ricreare i giorni di gloria di Busby e Ferguson

2024-11-15 Ruben Amorim afferma che il suo primo compito al Manchester United è creare un'identità che conosca il glorioso passato del club. Il portoghese ha mantenuto un profilo basso dopo aver iniziato lunedì a lavorare come successore di Erik ten Hag, ma è uscito allo scoperto per rilasciare un'intervista a MUTV. In esso, ha parlato della sua eccitazione per essere stato scelto da Ineos per guidare un nuovo periodo nella storia dello United e crede che un elemento chiave in questo sia il ritorno a uno stile di gioco che si è rivelato così vincente con giocatori del calibro di Sir Matt Busby e Sir Alex Ferguson. Lo United veniva regolarmente accusato di non avere un'identità sotto Ten Hag e Amorim dice che la situazione deve cambiare.