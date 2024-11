Quotidiano.net - Un inverno minimal e chic

A CONTATTO CON LA NATURA Il modello Exceed della Kabuto rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda gli “elmetti” open-face. È un connubio perfetto tra comfort e stile, quello ricercato dal brand giapponese. Exceed presenta dunque un parasole interno dal design compatto ed è una evoluzione della performance di base richiesta ai caschi. Il design è pensato per creare una sensazione unica, a contatto con la natura, per il motociclista che ha la fortuna di indossarlo. PER LA NEVE Le calze della linea Snow di TRS sono un’arma in più per le nostre lunghe e spensierate giornate sulla neve, senza che le condizioni esterne creino disagi. I filati che le compongono sono infatti estremamente versatili, e proteggono il corpo sia dal freddo invernale che dal caldo. Un plus importante è la loro struttura incredibilmente elastica, tale da consentire che la vestibilità sia ottimale e che le calze aderiscano al piede in ogni condizione.