Inter-news.it - UFFICIALE – Bisseck rinnova il contratto: il comunicato dell’Inter

Yann Aurelufficialmente il suocon l’Inter. Dopo l’indizio social, ecco anche ildel club.– Questo ildella società, che annuncia il rinnovo didel giocatore: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento didel giocatore Yann-Aurel: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029“. Arriva dunque il prolungamento del difensore tedesco, che la scorsa estate l’Inter prese dall’Aarhus per circa sette milioni di euro.prolunga con l’Inter: la crescita del tedesco continuaCRESCITA –, arrivato nell’estate del 2023, si è progressivamente affermato come elemento di valore per la retroguardia nerazzurra. La sua capacità di adattarsi ai ritmi e alle esigenze tattiche del calcio italiano ha convinto l’allenatore Simone Inzaghi, che lo ha schierato con maggiore frequenza in Serie A e nelle competizioni europee.