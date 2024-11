Secoloditalia.it - Trump nomina Kennedy jr al ministero della Salute: crollano i titoli Big Pharma (da Moderna a Pfizer)

Continua a prendere forma la nuova amministrazione di Donald, con ladi membri del gabinetto e consiglieri chiave: l’ultimo in ordine di tempo è Robert F.Jr., segretario del Dipartimentoe dei servizi umani, ambientalista di lunga data. L’erededinastiaè anche un importante attivista contro i vaccini, in particolare quelli impiegati nella lotta al Coronavirus (o virus cinese, come aveva scelto di chiamarlo).Le azioni dei produttori di vaccini, tra cui, sono inevitabilmente crollate dopo la notiziadi Robert F.Jr a Segretario del Dipartimentoe dei Servizi Umani. Ihanno subito un calo in chiusura rispettivamente del 2,64% e del 5,62%. Male anche Novavax scesa del 7,02%. Le azionitedesca BioNTech a fine seduta hanno segnato -6% e quellebritannica Gsk -2%LEGGI ANCHE Robertsi ritira e appoggia: la svolta che può cambiare le presidenziali americane L'ex "super esperto" del Covid Walter Ricciardi è terrorizzato da: "Con lui vincono i no-vax"La notiziadiJr ha provocato un effetto depressivo anche suidi Bignelle Borse europee.