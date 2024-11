Tpi.it - Torino, scontri tra studenti e Polizia: 15 agenti feriti. Meloni: “Certa politica non giustifichi le violenze”. Schlein: “Violenza intollerabile”

Leggi su Tpi.it

tra: 15Ancoratrae manifestanti. Dopo le tensioni di sabato scorso a Bologna, nuovi disordini si sono registrati oggi, venerdì 15 novembre, a, dove glisono scesi in piazza per manifestare contro il Governo. Nel capoluogo piemontese una quindicina di poliziotti sono rimasti leggermentenello scoppio di un ordigno artigianale che ha sprigionato esalazioni urticanti: glihanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso.Per cosa manifestavano gliè al momento l’unica città in cui sono segnalaticon le forze dell’ordine a fronte delle oltre 35 città italiane in cui si è tenuto oggi il NoDay, sciopero proclamato dall’Unione degli, Link-Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza pe protestare contro le politiche del Governo in materia di istruzione.