Tpi.it - The Donald è tornato: ecco come ha fatto e cosa dobbiamo aspettarci dal Trump 2.0

Quando il 6 gennaio 2021 i suoi sostenitori prendevano d’assalto Capitol Hill a Washington chiedendo che non venisse riconosciuta la vittoria di Joe Biden arrivata alle urne nel novembre precedente, tutto ci si sarebbe aspettati tranne vederevenire eletto, ancora una volta, presidente degli Stati Uniti nella successiva tornata elettorale. Incriminato per l’assalto con l’accusa di aver cercato di rovesciare l’esito elettorale, ma anche accusato di aver cercato di non convalidare il risultato delle elezioni in Georgia, di aver conservato nella sua villa documenti riservati e di aver falsificato la destinazione di denaro per la campagna elettorale nell’ambito della vicenda legata alla pornostar Stormy Daniels, silenziato su tutti i principali social network,sembrava ormai arrivato al capolinea della sua carriera politica.