Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Olimpia Macerata Feltria in fuga. Cecchini spiega l’addio agli Orange

Nel girone A dil’ha vinto la sua ottava partita consecutiva e ora guida la classifica in solitaria con 24 punti, due in più dell’Avis Sassocorvaro fermato sul risultato di parità dalla Frontonese del neo tecnico Gettaione. Non hanno mai perso le prime due della graduatoria mentre non hanno mai vinto le ultime due (Santangiolese e Montelabbate). I numeri. Più gol di tutti li ha segnati l’(19), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (3) che dopo aver subito 1 gol in 7 giornate sabato in 90 minuti ne ha subiti 2. La differenza tra la cima e la coda è di 22 punti. Il cambio. Mister Emanuelein merito al cambio di guardia (Bobo Del Monte è subentrato a) sulla panchina dello Jes S.Veneranda precisa: "Ho dato le dimissioni volontarie poiché non sussistono le condizioni per poter serenamente portare a termine l’incarico conferitomi ad agosto essendo cambiate in corso d’opera le aspettative e gli obiettivi prefissati ad inizio anno sportivo con la società".