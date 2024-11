Gaeta.it - Scoperta di un falso invalido: cieco che pedala e fa la vita normale in Abruzzo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso sorprendente ha preso piede in, dove la Guardia di Finanza di Giulianova ha avviato indagini su un sessantenne originario di Foggia. Questo individuo, descritto ufficialmente comeassoluto, ha dimostrato abilità straordinarie nella mobilità e nell’autonomia quotidiana, sollevando non poche domande sulla veridicità della sua condizione. Le segnalazioni di comportamenti sospetti, incluso l’uso regolare della bicicletta e l’abilità di effettuare acquisti autonomamente, hanno fatto scattare l’allerta, portando a investigazioni approfondite e rivelando una serie di incongruenze.Le segnalazioni e l’intervento della Guardia di FinanzaIl primo segnale d’allerta è giunto tramite una segnalazione anonima al numero di pubblica utilità 117. Un cittadino preoccupato ha notato il comportamento anomalo di un soggetto che, pur risultando legalmente riconosciuto come non vedente, continuava a condurre unaapparente del tutto