Gaeta.it - Richiesta di cambiamento radicale per le conferenze sul clima: esperti chiedono nuove regole

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’organizzazione delledelle Parti sultico sta subendo pressioni significative da parte di un gruppo di, ex leader e scienziati. Questi professionisti, tra cui l’ex capo dell’Unfcc, Christiana Figueres, e l’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon,un’evoluzione urgente nelle modalità di gestione degli eventi Cop. La questione si fa ancora più rilevante alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente dell’Azerbaigian riguardo l’uso delle risorse fossili, inquadrato come un “dono di Dio”. Senza un cambio di marcia, i membri della comunità globale avvertono che i Paesi che non dimostrano sufficiente ambizione nell’accogliere l’Accordo di Parigi potrebbero essere esclusi come sedi future.Svolta necessaria per lesulIn una lettera aperta firmata da oltre venti, viene espresso un forte bisogno di rivedere il formato delleCop.