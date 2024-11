Calciomercato.it - Pubalgia e giallo sul recupero: doppia assenza per Milan-Juventus

Slitta ancora ilin vista del big match di campionato: Thiago Motta e Fonseca senza due pedine per la sfida di San SiroNon arrivano buone notizie per lae Thiago Motta. Giovedì Cabal è tornato a Torino dopo l’infortunio rimediato in nazionale e gli esami al J-Medical hanno confermato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itLa Juve perderà Cabal per il resto della stagione come per Bremer, privando di un altro tassello importante la retroguardia di Thiago Motta. Il Dt Giuntoli non pescherà dal mercato degli svincolati, aspettando la finestra di gennaio per intervenire con almeno un rinforzo per rimpolpare la difesa della ‘Vecchia Signora’. I guai per l’infermeria non finiscono però qua però per la, che almeno fino a fine anno dovrà rinunciare all’altro lungodegente Milik, sempre ai box dopo aloperazione al ginocchio.