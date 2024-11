Secoloditalia.it - Prodi a Piazza Pulita fa il gioco di Lepore: “Hanno mandato le camice nere”. Gli utenti lo massacrano (video)

Leggi su Secoloditalia.it

«Inni al fassismo che miturbato molto. È stata un’escalation. Le altre elezioniSalvini a suonare il campanello. Adessole camicie. C’è poco da fare.», un buond’annata è il calice avvelenato che Formigli serve ai telespettatori de La7 per la sua ultima puntata diin onda ieri sera. Dove, senza minimamente tradire le aspettative e il programma in scaletta – l’ex premier parla come ci si aspetterebbe come Matteo, il sindaco di Bologna, che ha parlato di un «invio di 300», riferendosi ovviamente al governo. Ma sui social si scatena la rivolta.a “” intona il solito ritornello, e il web si scatenaE infatti, tra chi si premura di sottolineare che «aandrebbe chiesto soltanto del bel regalo fatto agli italiani con il cambio a 1936,27 ! L’inizio della fine».