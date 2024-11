Oasport.it - Pattinaggio artistico: una grande Lara Naki Gutmann si piazza al 2° posto nello short del Finlandia Trophy

Leggi su Oasport.it

scrive una pagina di storia importantissima per il movimento femminile italiano. La trentina ha infatti conquistato la seconda posizione in occasione delloprogram del2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin fase di svolgimento nella capitale Helsinki. Si tratta di un risultato eccezionale: l’atleta di Rovereto ha così riportato l’Italia in top 3 in un segmento di specialità, risultato che mancava dal 2017, ovviamente con Carolina Kostner.Tutto fuorché fortuito quanto successo sul ghiaccio nordico. L’allieva di Gabriele Minchio è stata infatti bravissima ad approfittare della situazione, performando il miglior corto della carriera in un parterre di concorrenti mediamente di pari livello. Notevole il modo in cui la pattinatrice italiana è riuscita nell’impresa.