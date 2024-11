Palermo, polizia municipale simula spari davanti a bambini tra i 3 e i 10 anni. Scoppia la polemica - Il video

Leggi su Open.online

Sta facendo discutere la scena, ripresa e rilanciata in rete, di alcuni agenti che sparano a salve quattro colpi verso un finto malviventeanche di tre. L’episodio si è verificato nella plesso Ferrara dell’istituto comprensivo Rita Borsellino, in Piazza Magione, a. Si trattava di un incontro sull’educazione stradale, ed era unazione organizzata con l’intento dichiarato di educare i giovani studenti «sulla presenza e il ruolo delle forze dell’ordine». Maa piccoli di 3, 4 e 10ha solo che spaventato. Il filmato, dalla struttura che accoglie studenti della materna e primaria, ha creato polemiche e indignazione. Tanto che è dovuto intervenire perfino il presidente della Regione Sicilia Roberto Schifani, esprimendo «profondo sconcerto» per la vicenda.