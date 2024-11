Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Né il fisico né la classe: è la superiorità mentale che rende LeBron James ‘Il prescelto’

, il “prescelto” Il passaggio a una mano dal palleggio con cui ha servito Hachimura sul perimetro, nella vittoria su Memphis, è degno del miglior John Stockton. Per visione di gioco, tempismo, capacità di metterla sulla mano giusta del tiratore. Fa specie, tra l’altro, vedere che qualche azione dopo quello stesso abile passatore vada spalle a canestro con gran presenza fisica e si giri sul perno per concludere in appoggio di tabella, sfruttando il mismatch contro Wells. Una completezza di gioco da primato nella storia. Questo è. Un concentrato ben amalgamato di fondamentali,, cura del corpo. Un giocatore che, ancora oggi, all’età di 40 anni, non insegue individualmente nessuno. Sta sempre lì, tra i migliori. Le triple-doppie consecutive sono 3. Non sono tanto le cifre a far alzare il sopracciglio.