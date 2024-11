Metropolitanmagazine.it - MotoGP | Barcellona: sorpresa Nakagami, numero 1

Il migliore della prima sessione èche precede Acosta e Alex Marquez. Martin è 5°, Bagnaia è 7°. In sella alla Honda LCR Idemitsu, il giapponese monta nel finale due gomme nuove per un exploit. fuori tempo massimo. Ecco i primi 10 delle Libere1 da1’40.501 Acosta +0.411 A.Marquez +0.414Binder +0.451Martin +0.470 Bastianini +0.568Bagnaia +0.582Viñales +0.626Miller +0.677M.Marquez +0.695Quinto e sesto posto per i duellanti Jorge Martin e Francesco Bagnaia. I due si sono concentrati sul passo gara e il due volte iridato è sembrato avere qualcosa in più rispetto al leader del mondiale che deve conquistare 14 punti tra sabato e domenica per festeggiare il titolo. Appuntamento alle 15:00 per la diretta scritta delle Prove che determineranno i dieci piloti che guadagneranno l’accesso diretto alla Q2.