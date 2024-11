Game-experience.it - Microsoft produrrà nuove console Xbox ed “altri device”, ma non punteranno alla potenza, rivela Spencer

Philhato che nel corso dei prossimi anni verranno rilasciateed anche ““, precisando però che non si tratterà di prodotti contraddistinti da una grandeha condiviso queste dichiarazioni nel corso di un’intervista con Rolling Stones, precisando che all’interno dell’azienda hanno intenzione di rilasciaredispositivi (tra i quali troviamo con ogni probabilità unaportatile), precisando inoltre che in questi ultimi anni stanno notando una crescita del PC e del cloud.Philha affermato che “sicuramente faremo altrein futuro, edispositivi”, ma non ha aggiunto ulteriori precisazioni in meritoreale natura di questi “dispositivi” in arrivo. In attesa di capire di cosa si tratti, il dirigente ha ammesso che all’interno dinon hanno intenzione di rilasciare necessariamente dei prodotti caratterizzati da una grande:“Pensiamo a dell’hardware che può creare un valore unico per i nostri giocatori o gli sviluppatori sulla nostra piattaforma.