Malaria rilevata la resistenza al farmaco salvavita in alcuni bambini Il virologo | Grande preoccupazione

Per la prima volta è stata documentata inafricani ricoverati perin forma grave laalantimalarico“artemisinina”, sostanza da Nobel (che ha valso nel 2015 il premio Nobel alla sua scopritrice, la farmacista cinese Tu Youyou). L’Africa è la regione del mondo con più vittime dell’infezione specie tra i(si verifica il 95% delle 608.000 vittime annue dinel mondo e la maggior parte dei decessi in Africa riguardasotto i cinque anni) e per questo la scoperta è davvero una pessima notizia.A rivelare questo fenomeno è un nuovo studio proveniente dall’Uganda presentato al Meeting Annuale della American Society of Tropical Medicine and Hygiene e pubblicato conrilievo sul Journal of the American Medical Association (JAMA) in cui è stata documentato unaparziale alantimalarico artemisinina in 11 dei 100, di età compresa tra 6 mesi e 12 anni, che stavano ricevendo cure per“complicata”, ossiacon segni di grave malattia causata dal parassita dellaPlasmodium falciparum che si trasmette all’uomo attraverso la puntura di zanzare femmine del genere Anopheles.