Tvpertutti.it - La Talpa non vince nulla! Perché deve sabotare il gioco? Il regolamento

Il ritorno del reality Lasu Canale 5 ha porta con sé una lunga lista di novità. Dallo studio rinnovato alla nuova conduzione di Diletta Leotta, passando per ilcompletamente rivoluzionato, il format ha subito cambiamenti significativi. Alcune di queste modifiche hanno lasciato i fan perplessi, suscitando non poche critiche. La mancanza della diretta e l'assenza di un montepremi per lasono solo alcuni degli aspetti che stanno dividendo il pubblico.La2024: cosa è cambiato? Svelato tuttoLa novità più evidente riguarda il test finale, che adesso coinvolge tutti i concorrenti, a meno che qualcuno non riesca a ottenere l'immunità attraverso un'asta. Questa scelta segna un allontanamento dal tradizionale confronto a due, in cui il sospettato del pubblico si sfidava con il sospettato del gruppo.