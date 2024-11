Iodonna.it - La moda si fa paffuta, con i piumini donna invernali che dettano tendenza non solo in passerella

Caldi, pratici e furbissimi, isono protagonisti assoluti dei look di stagione e alleati indispensabili del guardaroba femminile, in chiave casual ma non. Sono ormai lontani i tempi in cui le puffer jaket erano riservateai momenti più sporty e informali o alle occasioni legate alla montagna. Come indossare il piumino lungo: 5 outfit glamour X Non è più così: isono diventati capispalla must have di ogni, a ogni età e di ogni stile.