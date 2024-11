Velvetgossip.it - La dieta dell’autunno: cibi e quantità consigliate

Unaequilibrata e sostenibile è generalmente più efficace a lungo termine rispetto a diete drastiche o molto veloci. È sempre consigliabile consultare un medico o un nutrizionista prima di iniziare qualsiasi nuovo regime alimentare. Tuttavia, alcuni consigli possono risultare utili per scegliere unache risulti rapida, sana e ideale per i mesi più freddi. Nel caso in cui si desidera iniziare un percorso di dimagrimento che possa agire con efficacia e in un periodo di tempo più ridotto (anche se le diete drastiche e veloci non sono mai funzionali) è interessante seguire dei consigli utili in tutte le stagioni, anche nei mesi freddi. Innanzitutto, è importante ridurre l’assunzione di carboidrati raffinati e zuccheri aggiunti, inoltre è importante aumentare il consumo di proteine magre e verdure e bere molta acqua per mantenersi idratati.