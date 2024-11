Ilrestodelcarlino.it - La cultura garantita ai più fragili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ingressi gratuiti a Palazzo Ducale e biglietti gratuiti per gli spettacoli del Teatro Carani: sono i due pilastri sui quali si regge ‘senza barriere’. Un nuovo progetto che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo, Gallerie Estensi e la Fondazione Teatro Carani con il coinvolgimento attivo dei settori del welfare e dellaed il supporto dei servizi sociali in carico all’Unione del Distretto Ceramico. Gli obiettivi del progetto sono rendere laaccessibile alle persone, promuovendo la partecipazione attiva alla vitale del territorio, favorire il benessere psicofisico attraverso l’esperienzale in un contesto storico di grande valore, stimolare l’interesse e la curiosità per l’arte, la storia e la bellezza, offrendo un’esperienza arricchente e inclusiva, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso attività condivise e guidate.