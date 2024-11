Anteprima24.it - Indumenti usati, da lunedì la rimozione di alcuni contenitori per la raccolta

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica che dal prossimo, 18 novembre,per ladeglisaranno rimossi. In particolare, si provvederà a togliergli in via De Santis, via Bonazzi, via Cavour, via Cesare Battisti, via dei Longobardi (altezza Eurospin), via Nuzzolo (altezza Paladua), piazza De Martino, via Poerio (altezza chiesa della Santissima Addolorata), via Luigi Sturzo, via Pertini.Il servizio sarà comunque garantito attraverso gli altricollocati nelle zone adiacenti. L’utenza potrà consultare la mappa di quelli disponibili sul territorio cittadino scaricando gratuitamente l’app ‘LaMiaAsia’ alla voce ‘’ in Altri rifiuti >> Consulta la mappa o consultando la home page del sito aziendale cliccando sull’icona ‘abiti’.