Il Milan balla sulle punte Morata | Torno presto

"Continuerò a segnare, di testa o in qualsiasi altro modo. Non importa il come. Ciò che conta è che ora va tutto bene: grazie a Dio l’infortunio è stato solo un grande spavento". Così parlò Alvarodal ritiro della Spagna. Lo scontro aereo di giovedì scorso, con conseguente trauma cranico e ricovero all’ospedale di Legnano, è lontano. Fonseca non lo aveva convocato per la trasferta di Cagliari: "Dieci giorni di stop, c’è un protocollo e non è un’opzione". De La Fuente, invece, l’ha portato in Spagna per le partite di Nations League di oggi, con la Danimarca, e lunedì, con la Svizzera: "Ha fatto dei test e li ha superati". Così il 32enne ieri si è allenato e spera "di poter giocare già oggi", ha dichiarato in occasione del premio consegnatogli da Marca come miglior marcartore spagnolo della Liga dell’anno scorso (15 reti, insieme a Borja Mayoral).