Lanazione.it - Il libro dei ragazzi del Viva finalista al Santucce

Ildeidel. Storie e filastrocche in un progetto condiviso.alStorm Festival, verrà presentato il 16 novembre a Castiglion Fiorentino. Le ragazze e idel progettosono tra gli autori finalisti della decima edizione delStorm Festival e alle ore 18 di domani saranno nella chiesa di Sant’Angelo al Cassero per presentare il loro, "Ilracconta intorno ad un tavolo.Storie e filastrocche". "Il– ricorda la presidente della cooperativa sociale Koinè, Elena Gatteschi - è nato dalla collaborazione con la professoressa Marina Salvi di Unitre ed il coinvolgimento deidel Progetto, Vita Indipendente Valdichiana, coordinato da Stefania Battaglini. Il progetto ha avuto inizio come un laboratorio di scrittura creativa dal titolo "Il sasso nello stagno" e si è sviluppato per un anno con incontri settimanali ed ha quindi realizzato una raccolta di storie e filastrocche nate dai vissuti diretti deie rielaborate collettivamente.