Il leopardato | la nuova ossessione dell’inverno

Leggi su .com

Life&People.it La stampa leopardata rientra a pieno titolo nelle tendenze moda massimalista che hanno invaso le passerelle con un tripudio di capi da sfoggiare, tra eleganza, audacia e combinazioni estreme, dall’effetto ruggente. Come indossare il? Un’ondata fashion di tartan, tweed o total look monocromatici distinguono lo stile animalier, un’alternativa al quiet luxury. Sexy, selvaggia, vistosa, rispecchia alla perfezione il cliché di femme fatale.La storia della stampa animalierLa stampa leopardata risale all’antico Egitto, nel 1 d.C., dove la pelle di leopardo era simbolo di opulenza, potere e stima sociale unita al sacerdozio. I primitivi utilizzavano le pelli di animali per affermare il proprio status sociale, mentre in epoche successive gli aristocratici usavano tappeti di pelle di animali o animali imbalsamati come simbolo della loro nobiltà, segno di ricchezza e potere.