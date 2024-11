Ho un tumore raro L’annuncio choc della famosa conduttrice tv lo ha scoperto per caso

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Mi devo operare”. Latelevisiva ha annunciato via social che dovrà sottoporsi a un delicatissimo intervento chirurgico. La notizia ha sconvolto i fan. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Laha rivelato di soffrire di una rara forma di muore al cervello. La scoperta è avvenuta perdurante un controllo. Al pubblico chiede di pregare per lei.Davina McCall, celebretelevisiva britannica di 57 anni, ha condiviso con i suoi fan su Instagram una notizia personale delicata: presto si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere una rara cisti colloide al cervello. Con un video sincero e commovente, McCall ha raccontato come la diagnosi sia arrivata inaspettatamente durante uno screening di routine: “Pensavo di superare l’esame senza problemi, invece hodi avere questa rara cisti: tre casi su un milione”.