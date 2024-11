Gaeta.it - Goleador diventa Title Sponsor della eSerie A 2024/2025: una partnership in crescita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In una notizia che segna un passo importante per il mondo degli eSports e del calcio, la Lega Serie A ha ufficializzato la sua nuova collaborazione con, il noto brand delle caramelle del gruppo Perfetti Van Melle. Questa alleanza portare ilA per la stagione. Questa iniziativa non solo riflette l’attenzione crescente verso le competizioni virtuali, ma anche un forte impegno da parte di aziende leader nel settore per coinvolgere le giovani generazioni in esperienze ludiche e sportive.Un legame consolidato e una nuovaLatrae la Lega Serie A non è certo una novità; lo scorso anno, il brand aveva già fatto il suo debutto comedel Best Goal Award. Ora,si impegna a sostenere la competizione in modo più complessivo, attraversando tutti gli eventiA.