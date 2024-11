Gira con una pistola finta ma caricata con proiettili veri | 19enne arrestato nel napoletano

Leggi su Dayitalianews.com

Emanuele Tufano, Santo Romano e Angelo Correra: sono le ultime tre vittime delle armi, che stanno circolando in maniera incontrollata a dir preoccupante per le strade di Napoli. Chi per errore, chi per una faida tra giovanissimi e chi per un gioco finito in tragedia, hanno tutti perso la vita nel fiore degli anni, poco più che maggiorenni o addirittura minorenni. Roberto Saviano aveva preannunciato che questo era solo l’inizio della fine per molti giovani, denunciando la circolazione indiscriminata di armi nella città partenopea. Un altro episodio molto preoccupante si èficato a Castellammare di Stabia, paese a pochi chilometri da Napoli, dove unincensurato è statocon l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e detenzione di droga ai fini spaccio.