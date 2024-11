Finals Coppa Davis 2024 | calendario date programma orari copertura tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Il, le, gli, latv ee ildelladi Malaga di. Dodici mesi dopo, le otto migliori squadre del mondo si ritrovano sempre in Spagna per contendersi la celebre insalatiera. La squadra da battere non può che essere l’Italia, campionessa in carica e favorita numero uno in virtù della presenza di Jannik Sinner. Non manca però la concorrenza, dai padroni di casa che vorranno salutare nel migliore dei modi Rafa Nadal agli Stati Uniti.FINALIIN TV – Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno attraverso i suoi canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire lediintramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).