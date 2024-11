Lanazione.it - E’ morto il pensionato aggredito al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa

, 15 novembre 2024 – Non ce l’ha fatta l’uomo di 79 annialCisanello dimentre aspettava la moglie. I fatti risalgono al 7 novembre scorso: ilsi trovava nella sala d’aspetto in attesa di tornare a casa. La moglie, disabile al 100%, era stata accompagnata in ospedale perché non si sentiva bene. Insieme a lui c’era anche il figlio, uscito a riprendere la macchina. Sarebbero ripartiti tutti insieme di lì a poco. Anzianoin sala d’attesa: “Se babbo muore è omicidio” L’uomo è stato brutalmenteda un cittadino rumeno di 50 anni, portato aldal personale del 118 perché in forte stato di agitazione in seguito all’assunzione di alcol. Improvvisamente e senza un motivo, come documentano le immagini delle telecamere, si era diretto verso il 79enne e lo aveva gettato sul pavimento sotto gli occhi di altri pazienti e dei loro familiari.