Dia ha contratto la malaria | come si cura e quali calciatori l’hanno contratta in passato

Boulaye Dia halain Africa: l’attaccante della Lazio tornerà in Italia perrsi,prima di luiavutaLa notizia che Boulaye Dia, calciatore della Lazio, sia stato costretto a rimanere a Dakar perrsi dallaha riacceso i riflettori su questa malattia infettiva che, purtroppo, colpisce anche i grandi sportivi. La Federcalcio del Senegal (FSF) ha annunciato che Dia non prenderà parte alla partita contro il Burkina Faso, valida per leficazioni alla Coppa d’Africa, proprio a causa della. Ma cos’è lasi? E perché sempre piùsembrano essere vulnerabili a questo parassita che, purtroppo, non ha confini?Dia halasiin– SerieAnews, cos’è esiLaè una malattia infettiva causata da un parassita chiamato Plasmodium, che viene trasmesso all’uomo tramite la puntura di zanzare del genere Anopheles.