Iltempo.it - Da anni si tollera una narrazione bugiarda

«Il popolo israeliano in quanto responsabile del genocidio non è gradito cliente nella nostra struttura». Queste le parole usate (con la beffa di firmarsi «staff» nella comunicazione, raro esempio di codardia) dall'hotel Garni Ongaro di Selva di Cadore per rifiutare la prenotazione ad una coppia di cittadini israeliani. Siamo dunque giunti a questo nell'accogliente Italia, patria delle bellezze naturali, archeologiche ed architettoniche da offrire al mondo senza distinzioni.Siamo giunti a questo non solo per la precisa volontà dei titolari dell'albergo, che scelgono la via della semplificazione antisemita mettendo in capo gli orrori della guerra ad un paio di turisti, colpevoli di avere il passaporto israeliano, quindi colpevoli di essere ebrei, quindi colpevoli per il solo fatto di esistere.