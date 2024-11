Scuolalink.it - Concorso educatori nido e insegnanti scuola dell’infanzia 2024: scadenza per le domande

C’è tempo fino al 28 novembreper partecipare alpubblico rivolto adidella. Il bando prevede l’assunzione di personale qualificato per ricoprire ruoli essenziali nel settore educativo. Le prove si terranno nei giorni 11, 12 e 13 dicembre, come indicato nel documento ufficiale. Di seguito tutti i dettagli utili per candidarsi e affrontare le selezioni. Requisiti e modalità di partecipazione Per partecipare al, è necessario essere in possesso di specifici requisiti. Gli aspirantididevono aver conseguito il diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o titoli equipollenti. Per glidella, è richiesto il diploma magistrale (conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) o una laurea in Scienze della Formazione Primaria.