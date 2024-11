Anteprima24.it - Calci e pugni alla compagna, arrestato dalla polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoIn passato si sarebbe reso protagonista di atti persecutori nei confronti della sua exe per questo motivo già. Lo scorso 13 ottobre avrebbe violentemente, invece, la nuova, sua connazionale, colpendola ripetutamente con, fino a farla svenire, provocandole lesioni personali gravi. Per questo motivo un cittadino dello Sri Lanka non ancora trentenne, è statoin esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli. L’uomo è accusato di lesioni gravi aggravate da futili motivi, commesse nei confronti dellaconnazionale. Dalle attività d’indagine, esperite da personale della Squadra Mobile di Napoli e coordinate d4^ Sezione della Procura di Napoli, è emerso un grave ermante quadro indiziario.