Calabria, ucciso con colpo di pistola

7.33 Un giovane di 21 anni è statocon undialla testa. E' avvenuto in contrada Monsoreto, nel comune di San Pietro di Caridà (Reggio). L'allarme è stato lanciato da residenti che udendo gli spari hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti militari della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. La vittima si chiamava Stefano Cirillo ed era noto alle forze dell'ordine per oltraggio a pubblico ufficiale.Avviate le indagini. Non si esclude alcuna pista.