Gaeta.it - Bracciano: presentazione del libro di Daniela Alibrandi su violenza e relazioni complesse

Facebook WhatsAppTwitter La cultura letteraria disi arricchisce il 21 novembre con ladel“Una morte sola non basta” di. L’evento avrà luogo alle 17.00 presso la Biblioteca comunale, un momento che promette di stimolare riflessioni profonde sui temi dellae delle fragilità umane. Il, pubblicato da Del Vecchio Editore, trae il lettore in una storia toccante che indaga le complessità delleinterpersonali.Dettagli dell’eventoIl 21 novembre si svolgerà un incontro presso la Biblioteca comunale di, pensato per offrire ai lettori l’opportunità di scoprire il nuovo lavoro di. Durante la, non solo l’autrice avrà modo di condividere il suo percorso creativo, ma il programma includerà anche letture a cura di Avio Focolari, che arricchiranno l’esperienza e daranno vita alle parole scritte da