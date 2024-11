Ancora una tragedia della strada | 79enne centrato in pieno da un furgone mentre attraversa la strada L’impatto è stato fatale Il tremendo impatto lungo via Prenestina

Leggi su Dayitalianews.com

Unale ha avuto luogo venerdì 15 novembre sulla via, dove un uomo di 79 anni èinvestito da un, con conseguenze fatali. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13:30 nella zona di Prato Fiorito-Ponte di Nona, nella periferia est di Roma.Drammatico sulla ViaLa vittima, un anziano di 79 anni, stavando laall’altezza di via Avola quando ècolpito da unFiat Iveco guidato da un uomo di 60 anni. Il violentoha lasciato l’uomo in condizioni critiche. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.Indagini sulla Dinamica dell’IncidenteSul luogo del sinistro sono intervenuti gli agentiPolizia Locale del gruppo VI Torri, che hanno effettuato i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.