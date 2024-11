Formiche.net - Al G7 Turismo l’IA protagonista assoluta. Nel futuro lo sarà ancora di più

La ministra delDaniela Santanchè ne è certa: “L’intelligenza artificiale deve essere uno strumento al servizio dell’uomo e non il contrario”. Un concetto che il governo ha espresso più volte, ribadito dalla ministra nella conferenza stampa al Museo Ferragamo di Firenze, città che ospita il G7. “Con le giuste regolamentazioni, potrà dare un forte impulso al settore in cui l’innovazione tecnologica è già ben presente”, ha aggiunto. “Ogni euro investito in IA ha un ritorno triplicato e a livello globale si stimano investimenti da 130 miliardi, di cui 6,3 solo in Italia. Entro il 2030 si prevede chefarà crescere ildel 10% e permetterà alle aziende di ridurre i costi operativi fino al 30%”.Ecco perché al verticeè stata la grande. “La vostra presenza qui oggi”, ha affermato Santanchè davanti ai ministri ricevuti, “è un chiaro segno della crescente importanza delglobale e della nostra volontà di collaborare per unsostenibile”.