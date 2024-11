Ilnapolista.it - Zola racconta: «Una volta Maradona in allenamento ha preso palla dal portiere, fatto un sombrero e insaccato con un pallonetto»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex calciatore del Napoli e leggenda del Chelsea, Gianfranco, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Sun.ha parlato tra gli altri anche di McTominay e Gilmour che già conosceva, ma anche di alcuni ricordi di quando era in squadra conLeggi anche:: «Gilmour è simile a Lobotka. Non sono sorda McTominay, sorche lo United l’abbia venduto»«Allenarsi e giocare con uno cometi fa avere più intuizioni in campo. Io sono stato fortunato. Avevo 22 anni quando sono andato a giocare al Napoli. Avevo una grande fame e voglia di imparare. Non posso dirti quante volte inabbiamo dovuto smettere di allenarci e applaudire. Alcune cose che faceva erano incredibili. Eri sempre un passo indietro a lui. Ricordo che un giorno stavamo giocando 11 contro 11 in