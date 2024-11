Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 09:15

DEL 14 NOVEMBREORE 09.05 FEDERICO ASCANIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO LE CODE SULLA VIA AURELIA A SEGUITO DI UN INCIDENTEAVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARESUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO IL CENTROSULLAFIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PARCO DEI MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE EURCI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO PER LA A24 E PIU AVANTI TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA, IN ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA ALLA PONTINA E TRA L’ARDEATINA E LANINAIN AUMENTO ANCHE IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASULLA FLAMINIA ALTEZZA MORLUPO IN DIEZIONE, SULL’APPIA TRA FRATOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLEPER IL TRASPORTO FERROVIARIOFINO AL 25 NOVEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRAE ORTEVARIAZIONI PER ALCUNI TRENI INTERCITY NOTTE.