Gaeta.it - Un’importante iniziativa per la sicurezza stradale a Fondi: la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laavrà luogo ail 17 novembre, un evento organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sullae commemorare coloro che hanno perso la vita a causa di incidenti. Questo appuntamento, patrocinato dal Comune e realizzato con il contributo di numerose associazioni, si svolgerà in Piazza De Gasperi a partire dalle ore 15:00. La manifestazione si propone di unire il ricordo alla riflessione, promuovendo comportamenti responsabili sullae diffondendo importanti messaggi di prevenzione.Attività e riflessioni per un cambiamentoDurante l’evento, sarà offerta un’ampia gamma di attività per coinvolgere i partecipanti e affrontare il tema. I presenti avranno l’opportunità di partecipare a momenti di riflessione e di attendere insieme il tramonto, quando duemila lumini illumineranno l’anfiteatro, rappresentando simbolicamente le vite perdute e l’importanzavita stessa.